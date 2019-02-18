Bodrum'da 46 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Karaada açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, seyir halindeki bir tekne içinde 46 düzensiz göçmen yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde bölgede devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik ekiplerinin ‘Güneşim' isimli özel bir teknede yaptığı aramada 33 Filistin, 9 Suriye, 3 Irak ve bir Mısır uyruklu toplam 46 kişi yakalandı.

Sahil Güvenlik ekiplerince tekne ve içindeki 46 düzensiz göçmen Bodrum Limanına getirildi. Düzensiz göçmenler haklarındaki yasal işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.