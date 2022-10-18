Bodrum'da 5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Gece saatlerinde Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-31) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 5 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.