İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da 6 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yunan askerlerince Türk karasularına itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Belirtilen yere giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki aralarında kadınların da olduğu 6 düzensiz göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik botuna alınan göçmenler, Bodrum Limanı'na getirildi.


Olayda bot içerisindeki 1 kişi, göçmen kaçakçısı şüphelisi olarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler Muğla Göç İdaresi'ne gönderildi.

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