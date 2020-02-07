İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bodrum merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6’sı adliyeye sevk edildi.

Bodrum merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.


Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmaya çalışan şahıslara yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar sonunda Bodrum'da 4, Malatya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta 1'er kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum dışında gözaltına alınan şüpheliler, ilçeye getirildi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.V, M.T, B.A, A.Ö, R.B ve C.G adlı şüpheliler, sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Halen gözaltında bulunan M.K. adlı şüphelinin ise yarın adli makamların karşısına çıkarılacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.