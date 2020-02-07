Bodrum'da 6 göçmen kaçakçılığı şüphelisi adliyeye sevk edildi

Bodrum merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı göçmen kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı adliyeye sevk edildi.

Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, göçmenleri yasadışı yollarla yurtdışına kaçırmaya çalışan şahıslara yönelik başlattığı çalışmalar çerçevesinde Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 4 ilde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar sonunda Bodrum'da 4, Malatya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta 1'er kişi olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Bodrum dışında gözaltına alınan şüpheliler, ilçeye getirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.E.V, M.T, B.A, A.Ö, R.B ve C.G adlı şüpheliler, sabah saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne sevk edildi. Halen gözaltında bulunan M.K. adlı şüphelinin ise yarın adli makamların karşısına çıkarılacağı öğrenildi.