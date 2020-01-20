Bodrum'da 6 göçmen yakalandı

Muğla Bodrum'da lastik bot ile gece saatlerinde kaçış hazırlığında oylan 6 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Bodrum Çelebi Adası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 3 Togo, 2 Pakistan ve 1 Güney Afrika uyruklu olmak üzere toplam 6 erkek düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 6 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.