Bodrum'da 6 kilometrelik İçme suyu çalışması

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü, Bodrum Umurça ve Kumbahçe Mahallelerinde yer alan Mümtaz Ataman Caddesi'nde 6 bin metrelik içme suyu hattı çalışması başlattı. Çalışmanın sezon öncesi tamamlanması hedefleniyor.

Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü Bodrum'da ekonomik ömrünü tamamlayan ve uygun olmayan borular nedeniyle sürekli patlakların yaşandığı bölgelerdeki sorunları çözmek için yoğun mesai harcıyor. Bu kapsamda Bodrum'da devam eden çalışmalara yeni bir altyapı çalışması daha ekledi.

Umurça ve Kumbahçe Mahallelerinde yer alan Mümtaz Ataman Caddesi'nde çalışma başlatan MUSKİ ekipleri, caddede bulunan ve ekonomik ömrünü tamamlayan içme suyu hatlarını değiştiriyor.

Çalışma kapsamında Mümtaz Ataman Caddesi ve bağlantısı bulunan sokaklarda yaklaşık 6 bin metrelik içme suyu hattı imalatı yapılacak. Bölgede bulunan 500 abonenin ise hatları yenilenecek.

MUSKİ Genel Müdürlüğü ekipleri bölgede başlattığı çalışmayı Mayıs ayı içerisinde tamamlayarak sezon öncesinde hazır hale getirmeyi planlıyor.