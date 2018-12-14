Bodrum'da 6. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği tarafından düzenlenen “6. Toprak Ana Günleri ve Yerli Malı Haftası” etkinliği kapsamında vatandaşlara “Börülceli Tarhana Çorbası” ve “Bodrum Gemici Peksimeti” dağıtıldı.

Bodrum pazar yerinde gerçekleştirilen etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Vekili Dursun Yiğit, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Orman, Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri ve Bodrium Otel & You SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin ile vatandaşlar katıldı. Ücretsiz olarak börülceli tarhana çorbası ile Bodrum gemici peksimetinin dağıtıldığı etkinliğe vatandaşın ilgisi de yoğun oldu.

Yerel gıdanın korunmasını, hormonsuz yiyeceklerin tüketilmesini teşvik etmek amacıyla Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle 6 senedir bu etkinliği düzenlediklerini ifade eden Slow Food Yaveş Gari Bodrum Birliği temsilcisi Deniz Kurtsan, “Bu sene yerel çorbamız börülceli tarhana çorbası ile yine yerel gıda ürünlerimizden Bodrum gemici peksimetinin dağıtımını yaptık. Yerel değerlerimiz ve yok olmakta olan lezzetlerimize, organik gıda tüketimine destek olan herkese teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediye Başkan Vekili Dursun Yiğit ise Bodrum Belediyesi olarak yerli ve doğal tüketime büyük önem verdiklerini belirttiği açıklamasında, “Konuyla ilgili çalışmalarda bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarına belediye olarak destek vermeye devam ediyoruz. Bugün de Bodrum pazar yerinde Slow food Yaveş Gari Bodrum Birliğinin düzenlediği etkinliğe destek olmak amacıyla katıldık. Biz de büyüklerimizden bu şekilde gördük. Gerek yerel üretimi gerek ise yerel tüketimi yarınlarımıza aktarabilmek için çalışan tüm arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.