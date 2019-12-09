Bodrum'da 63 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum Görecek Adası, Karaada ve Akyarlar açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen 3 ayrı hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki 36 Filistin, 17 Suriye, 9 Somali ve 1 Yemen uyruklu olmak üzere toplam 63 düzensiz göçmen (29 erkek, 13 kadın, 21 çocuk) yakalanmıştır.

Yakalanan 63 düzensiz göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.