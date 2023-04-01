Bodrum'da 7 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bindikleri lastik botun motoru denize düşen düzensiz göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan yasadışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin bindiği lastik botun motoru, bilinmeyen bir sebeple denize düştü. Lastik bot sürüklenmeye başlayınca düzensiz göçmenler yardım istedi. Yardım talebinin ardından Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin bulunduğu bölgeye hareket etti. Sahil Güvenlik Botu (KB-35) tarafından lastik bot içerisindeki 7 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.