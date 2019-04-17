Bodrum'da 7. Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi eğitimleri başladı

MUĞLA (İHA) –Bondrum'da bu yıl yedincisi düzenlenen "Plaj Mavi Bayrak Temsilcisi Eğitimi ve Sertifikasyonu Toplantıları" başladı.

17-18 Nisan tarihlerinde düzenlenen eğitim toplantısında, Mavi Bayrak temsilcileri ile ‘'Mavi Bayraklı Oteller ve Marinalar Atık Pilleri Topluyor'' yarışmasını kazananlara sertifika ve plaketleri verilecek.

Bodrum Belediyesinin destekleriyle düzenlenen toplantının açılışına Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt, TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen ve Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Engin Doğan ile otel işletmecileri eşlik etti. Mavi Bayrak programını destekleyen kurumların başında gelen Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra eğitime Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları-TAP Derneği yetkilileri katıldı.

TÜRÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tevfik Epikmen, eğitim programı hakkında verdiği bilgide, “Vakfımız bir ulusal sorumlu kuruluş olarak uluslararası alanda Mavi Bayrak Ödüllü plaj ve marinalarımızın standardının diğer ülkelerden daha yüksek olmasına özen göstermektedir. Bu hedefe yöresel destekle daha iyi ulaşılacağına inanmaktadır. Plaj Mavi Bayrak Temsilcilerinin güncel bilgilere sahip olmalarının, kıyı yönetiminde önem arz eden kritik konularda uzmanlar aracılığı ile bilgi edinmelerinin sağlanması, yöresinde örnek uygulamaları yürüten yerel sorumluların deneyimlerinden faydalanılması ve karşılıklı fikir alış verişinde bulunulması amacıyla ulusal düzeyde yılda bir defa eğitim semineri düzenlenmektedir” dedi.

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt açılışta yaptığı konuşmada, “Sayın bakanlık yetkilileri, sivil toplum kuruluşu üyeleri ve tüm katılımcılar. Hepiniz Bodrum'a hoş geldiniz. Çok yararlı olacağını düşündüğümüz bu eğitimde hepinize başarılar diliyorum. Biz de Bodrum Belediye Başkanlığı ve Bodrum Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü olarak 2014 yılında sekiz adet mavi bayraklı halk plajlarımızla hizmet vermeye başlamıştık. 2015 yılında 12 noktada hizmet vermeye devam ettik. 2016'da 15 noktada, 2017'de 24 noktada olan halk plajlarımızı 2018'de ise 30'a çıkarttık. Her yıl bu plajlarımızın bakım ve onarımını yaparak, eksiklerini gidererek, günlük temizliğini yaparak, şezlong ve şemsiyeleriyle vatandaşlara hizmet verdik. Şu anda sekiz adet mavi bayraklı halk plajımız bulunuyor. Hedefimiz, bütün halk plajlarımıza bir standart kazandırarak sürdürülebilir çevre politikalarına uygun, çevreci, engelsiz plajlar oluşturmaktır. Bodrum Belediyesi olarak bu tür etkinlikleri her zaman destekliyoruz. Tüm yetkililere, emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Tüm katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ise “Sevgili arkadaşlar, bizler de bu tür eğitim programlarına zaman zaman katılıyoruz, öğrenmenin yaşı ve zamanı yok. Hem sosyal açıdan hem de kendimizi geliştirme açısından bu tür eğitim faaliyetlerini son derece önemli ve yararlı buluyorum. Bodrum bildiğiniz üzere çok önemli bir turizm merkezi ve bizim için kongre turizmi de çok önemli olduğu için bu tür faaliyetleri önemsiyoruz. Yeni turizm sezonuna giriyoruz ve bu sezonun herkese hayırlı olmasını diliyorum. Son yıllarda turizm konusunda ilerlemeler yaşıyoruz ve inanıyorum ki bu yıl turizmde rekorlar kıracağımızı umut ediyorum. Eğitim programını düzenleyenlere ve emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Programın ilk bölümünde Kültür ve Turizm Bakanlığından Canan Cantemur “Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Mavi Bayrak'a Bakışı”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından Hülya Çakır “Oteller İçin Sıfır Atık” ve Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği'nden Gökmen Güven ise “Otellerde Fazla Gıdanın Yönetimi, İsrafın Önlenmesi” başlıklarında sunumlar gerçekleştirdi.

10 kıyı ilinden kayıt yaptıran 100'ün üzerinde Mavi Bayrak temsilcisine 1,5 gün sürecek eğitimin sonunda sınav yapılacak ve başarılı olanlara 5 yıl süre ile geçerli “Mavi Bayrak Plaj Temsilcisi Sertifikası ve Kimlik Kartı” verilecek.

Seminerde ayrıca TÜRÇEV ile TAP Derneği'nin işbirliği ile 4 yıldır düzenlenen “Mavi Bayraklı Oteller ve Marinalar Atık Pillerini Topluyor” yarışmasının ödül töreni yapılacak. 2018 yılında en fazla atık pil toplayan Mavi Bayraklı 10 otel ve 3 marinaya sertifika ve plaketleri verilecek.

1993 yılından bu yana uygulanmakta olan Mavi Bayrak Programı kapsamında 2018 yılı itibariyle 459 plaj ve 22 marina, 10 yat Mavi Bayrak ödülüne hak kazandı. Ödüllü plaj sayısı ile Türkiye bu yıl 50 ülke arasında dünyada 3. sırada yer aldı. Plaj ve marina toplamında dünyadaki toplam Mavi Bayrak ödülünün yaklaşık yüzde 11'i ülkemizde dalgalanıyor.