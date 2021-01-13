Bodrum'da 700 kilo tarihi geçmiş et ele geçirildi

Bodrum'da bir yemek firmasının deposunda, son kullanma tarihi geçmiş 700 kg tavuk, hindi eti ile kırmızı et ürünü ele geçirildi. Ürünlere el konularak imha edildi.

Bodrum İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce İlçe genelinde yapılan denetimlerde; bir yemek firmasının mutfağında, 700 kg son kullanım tarihi geçmiş kanatlı hayvan eti ile kırmızı et ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen ürünler hayvan sağlığı açısından da güvenilir bulunmadığından, Bodrum Belediyesi Zabıta ve Temizlik ekiplerine teslim edilip gömülerek imha edildi. İşletme sahibine idari para cezası uygulandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin mesai saatleri dışında da denetimlerine devam ettiği bildirildi. Yetkililer; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak'ın, vatandaşın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimi konusunda son derece hassas olduğunu ve bu yöndeki denetimlerde vatandaşın sağlığı ile oynayanlara asla müsamaha gösterilmemesi konusunda kesin talimat verdiğini bildirdi. Kaymakam Bekir Yılmaz'ın da kararlı bir şekilde denetimlere devam edilmesi ve görülen olumsuzluklara karşı kimseye ayrıcalık tanınmaksızın gerekli idari ve adli işlemlerin başlatılması talimatı verdiği ve bu kapsamdaki denetlemelerin yıl boyu devam edeceği öğrenildi.