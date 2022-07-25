Bodrum'da 83 milyon TL'lik altyapı yatırımı devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, Bodrum tarihinin en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken ve Bodrum'un kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracak olan alt yapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bodrum'da 2020 yılının Şubat ayında temeli atılan çalışmalar çerçevesinde bugüne kadar 85 bin 691 metre kanalizasyon parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 81 adet muayene bacası ve 714 adet parsel bacası imalatı ile 19 adet terfi merkezi imalatının yüzde 92'si tamamlandı.

Bugüne kadar 85 bin 691 metre kanalizasyon parsel ve terfi hattı imalatı tamamlandı

2020 yılının Şubat ayında temeli atılan çalışmalarda bugüne kadar 85 bin 691 metre kanalizasyon parsel ve terfi hattı imalatı, 2 bin 81 adet muayene bacası ve 714 adet parsel bacası imalatı ile 19 adet terfi merkezi imalatının yüzde 92'si tamamlandı. Çalışmaların ardından bozulan yollarda da 63 bin 988 metrekare beton/kilitli parke taşı tamiratı, 39 bin 702 metrekare de asfalt tamiratı yapıldı.

Kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor

Dünya Bankası ve İller Bankası'ndan sağlanan 83 Milyon Euro'luk kredi ile Bodrum ilçesinin en büyük sorunlarından birisi olan kanalizasyon problemi ortadan kaldırılıyor. Bodrum halkının yüzde 30'unun yaşadığı Turgutreis, Akyarlar ve Gümüşlük çevresine yapılan en büyük altyapı yatırımı olarak dikkat çeken projede ilk etapta güncel döviz kuruna göre 502 Milyon 966 bin 518 TL yatırım ile kanalizasyon çalışması yapılıyor. Proje çerçevesinde Akyarlar, Peksimet, İslamhaneleri, Turgutreis, Bahçelievler, Geriş/Erdemil, Koyunbaba ve Gümüşlük Mahalleleri kanalizasyon hatlarına kavuşacak.