Bodrum'da 850 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı

Muğla'nın tek birinci sınıf atık getirme merkezi olan Bodrum'daki tesisten 850 ton atık geri dönüşüme kazandırıldı.

Bodrum Belediyesi tarafından kurulan 1'inci sınıf atık getirme merkezine getirilen, cam, kağıt, elektronik malzeme, atık yağ, tekstil ürünleri ve bir çok geri dönüşüm atığı 850 tona ulaştı. 2019 yılında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras tarafından kurulan 1'inci sınıf geri dönüşüm atık getirme merkezi vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Yaklaşık 2 yılda 850 ton geri dönüşüm atığı toplayan merkez yılda ortalama 220 ton aylık ise yaklaşık 25 tona geri geri dönüşüm atığı topluyor.

Atık getirme merkezi ile ilgili kısa bir bilgi veren Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz birçok atık malzemeyi geri dönüşüme kazandırdıklarını belirterek “ Bodrum Belediyesi bünyesinde bulunan 1'inci sınıf atık getirme merkezi 2019 ayının aralık ayı itibariyle tüm izinleri ve onayları alınmış olup hizmetine devam etmektedir. Atık getirme merkezleri 2014 yılında çıkarılan bir tebliğ ile 1'inci bölümde bulunan Muğla ili için 2 yıl içerisinde tüm ilçe belediyelerin 1'inci sınıf atık getirme merkezini kurmakla zorunluydu. 2019 yılında tüm izin ve onayları alarak faaliyete geçirdik. Geri dönüşüm anlamında yaklaşık 14 çeşit geri dönüşüm malzemesini kabul eden ve yeniden kazandıran bir düzen. Duyarlı vatandaşlarımızın geri dönüşüm kutularına sığmayacak şekilde olan daha büyük iri malzemeleri kendi imkanlarıyla yada Bodrum Belediyesine başvurarak buraya getirip teslim ettiği buradan da tekrar yetkili firmalara geri dönüşüm için teslim edilen bir alandır” dedi.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünde Temizlik İşleri Şefi olan Nilay Karamustafaoğlu tesis açıldığından berii 850 ton atığı geri dönüşüme kazandırdıklarını ifade ederek “Atık getirme merkezlerinin kuruluş amacı geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karışmadan ayrı toplanmasını sağlamak ve bunları geri dönüşüm tesislerine ulaştırılmadan önce getirilen merkezlerdir. Bu merkezlerin bize kazandırdığı faydalar ise atıkları toplama taşıma maliyetleri azalıyor. Bu atık getirme merkezleri vatandaşların kolay ulaşımını sağladığı konumlarda olması vatandaşların rahat ulaşa bileceği yerlerde olması önemlidir. Atık getirme merkezimize kurulduğun günden itibaren 850 ton atık kabulü yapılmış ve geri dönüşüm merkezlerine kazandırılmıştır. Geri dönüşüm merkezlerine gönderilmiştir. Son bir yılda ise 220 ton atık kabulü yapılmıştır” şeklinde konuştu.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Şefi İsmail Can Karadağ ise vatandaşların tesise ilgisinin arttığını belirterek “Vatandaşlarımız buraya atıklarını getirerek kantarlarda tartıp alım makbuzu ile alıyoruz. Özellikle elektronik atıkları, tehlikeli atıkları, tarihi geçmiş ilaçları deterjan kutularını, deodorant kutularını, dezenfektanlar gibi tehlikeli atıkları da alıyoruz. Burada alınan atıklar tartılarak Bakanlık tarafından tesislere teslim edilerek kazanımı ve geri dönüşümünü sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.