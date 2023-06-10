İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki Karaada’da mahsur kalan 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki Karaada'da mahsur kalan 9 düzensiz göçmen kurtarıldı.



Bodrum'daki Karaada üzerinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-15) ve Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. Kendi imkanlarıyla adaya çıkan ve yardım talebinde bulunan 9 düzensiz göçmen, ekiplerce bota alınarak limana getirildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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