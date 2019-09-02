Bodrum'da adli yıl başladı

Bodrum'da düzenlenen törenle, 2019-2020 yılı adli yılının açılışı yapıldı.

Bodrum Adliyesi'nde gerçekleştirilen açılışa Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, Adalet Komisyonu Başkanı Serhat Işık, İlçe Garnizon Komutanı Albay İzzet Adagideli, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ömer Faruk Karaşahin, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Cüneyt Yörükoğlu, Bodrum Sahil Güvenlik Komutanı Binbaşı Süleyman Ercan, Muğla Barosu Bodrum Temsilcisi Cavidan Karaöz Özyiğit, siyasi parti temsilcileri, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye personeli katıldı. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Törende bir konuşma Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Şükrü Arslan, “Anayasamıza göre millet adına karar vermeye yetkili 2 kurum vardır. Bunlardan birisi gazi meclisimiz diğeri ise bağımsız yargımızdır. Yargımız gücünü milletten alır ve milletimizin hizmetindedir. Bilinmelidir ki; Necip Türk milletine en iyi şekilde adalet hizmeti verebilmek için, adil, tarafsız, bağımsız, vicdanlı, iradesi hür, haktan ve hukuktan yana olan liyakatı esas alan çalışma ortamı sunabilmek için yoğun mesai harcamaktayız. Bu kapsamda tüm meslektaşlarıma ve mesai arkadaşlarıma vatandaşlarımıza devletimizin gülen yüzünü göstermelerini, yargı ile millet arasındaki güven ortamının oluşması için gayret içinde olmaları hususunu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeni adli yılda Bodrum Adliyesi olarak Bodrum'umuza yakışır adalet hizmeti sunmak adaletin hızlı ve etkin bir şekilde tecellisini sağlamak için elimizden geleni yapacağız, bu yıl yürürlüğe giren yargıda hedef süre uygulaması kapsamında belirlenen hedefleri yakalamak için azami gayret göstereceğiz. Bodrumda göreve başladığım günden itibaren dialoğa açık olan ve desteklerini her daim hissettiğim yoğun iş temposuna rağmen mesai mefhumu bilmeden fedakarca çalışan meslektaşlarıma mesai arkadaşlarıma, kurum amir ve memurlarına, tüm sivil toplum kuruluşlarına ve adli kolluk personelimize ve özellikle basın mensuplarımıza teşekkür etmek istiyorum. Adi ve organize suçlar ile ve özellikle 15 Temmuz'da devletimizin bekasına, devletimizin iradesine kast eden FETÖ Terör örgütü, PKK, DAEŞ ve DHKP-C gibi yıkıcı ve bölücü tüm terör örgütleri ile ilk günkü kararlıkla mücadele etmeye devam edeceğimizden şüpheniz olmasın. Bu vesile ile makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz nezdinde vatanımız ve milletimiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazilerimizi minnetle anıyorum. Yeni Adli yıl Bodrumumuza adalet teşkilatımıza ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından adliye içerisinde bir resepsiyon verildi.