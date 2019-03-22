Bodrum'da Ahmet Aras'la yepyeni bir dönem başlıyor

Binlerce kişinin akın ettiği Konacık'taki etkinlik alanında halka seslenen CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı, “Ben Ahmet Aras. 31 Martta size hizmet etmeye geliyorum. Oy verin, destek verin, söylediklerimin hepsini bir bir yapayım. Ekibimle ve Bodrum Belediyesi personeliyle gece gündüz çalışıp Bodrum'u sizin istediğiniz seviyeye getirelim” dedi. Bodrum'daki huzur, güvenlik ve kardeşlik iklimini hiç kimsenin bozamayacağını söyleyen Ahmet Aras, “Bodrum'a insanlar en çok bu özelliği için geliyorlar. Bu ortamın bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu.

CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, seçim mitinglerinin ilkini Konacık'ta muhteşem bir katılımla gerçekleştirdi. Ünlü aranjör İskender Paydaş ve şarkıcı Çelik'in konseriyle başlayan Konacık mitingi, partili partisiz Konacık ve Bodrum'un diğer mahallelerinden gelen vatandaşların katılımıyla demokrasi şölenine dönüştü.

Halkın coşkulu tezahüratları ve alkışlarıyla kollarını sıvayarak konuşmasına başlayan CHP Adayı Ahmet Aras, önce vatandaşların Nevruz'unu kutladı, daha sonra bugün ölüm yıldönümü olan halk ozanı Aşık Veysel ile bir başka çağdaş ozan, gazeteci Tayfun Talipoğlu'nu yad etti. Bodrum'da yaşamanın sorumluğuyla, çevreyi korumak, tarihsel değerlerimize ve yerel kültürümüze sahip çıkmak ve Bodrum'un huzur, güven iklimini korumak için aday olduğunu söyleyen CHP Adayı Aras, “Ben ne örgütümün, ne de Bodrum halkının yüzünü kara çıkarmayacağım. Sizlere verdiğim tüm sözleri tutmak zorundayım. Tutmazsam, aranızda dolaşıp yüzünüze bakamam. Bizde utanma duygusu var. Göreceksiniz, bütün söylediklerimi 5 yıl içinde gerçekleştireceğim. Yarımadanın hiçbir mahallesinde altyapı, sel ve çöp sorunu kalmayacak.” diye konuştu.

Konacık arıtması da dahil olmak üzere eski tesislerin birer birer rehabilite edileceğini ve yenilerinin hizmete alınacağını kaydeden Aras, Konacık özelindeki projelerin de müjdesini verdi. Aras, Konacık'a acil bir kapalı pazaryeri, kongre ve fuar merkezi, belediye kreşi ve belediye kafeteryası yapacaklarını belirterek “Konacık'a hayırlı olsun” dedi.

Konacık'a endüstri meslek lisesi geliyor

Konacık'ta daha çok emekçi vatandaşların yaşadığını vurgulayan Aras, “Benim bütün vatandaşlarımın cebinde lüks otellerde düğün yapacak parası yok. Bütün büyük mahallelere düğün salonu yapıyoruz. Sosyal belediye bu şeklide çalışır.”ifadelerini kullandı. Gazderesi'ne Esnaf ve Sanatkarlar Odasıyla birlikte bir Endüstri Meslek Lisesi yapacaklarını da müjdeleyen Aras, “Konacık'ın ekonomisini yukarılara çıkaracağız.”dedi. Aras, Konacık'ta mülkiyet haklarıyla ilgili sıkıntı yaşayan vatandaşların da yanında olacağını söyleyerek “Mülkiyet hakkı ertelenemez, engellenemez. Elimden ne geliyorsa sizler için yapmaya hazırım.”diye konuştu.

“Bize sadece bu yaz izin verin” diyen CHP Adayı Aras, “Sezona 15 gün süre kaldı. Enerjimizi Bodrum'u misafirlerimiz için harcayalım. Bodrum'u şöyle bir elden geçirip silkelememiz lazım. Yolları kötü, çevresi kötü, sokaklar pis. Önce o işi yapacağız, sonra bütün yaz projelerimize çalışacağız. Artık yatma değil, çalışma zamanı” dedi.

Sandıklara sahip çıkın

CHP Adayı Ahmet Aras, “Oylarımız çalınmasın başka şey istemiyoruz” diyen bir vatandaşın uyarısı üzerine ise halka “Herkes sandıklarına sahip çıksın” mesajı verdi.

Bundan böyle Bodrum'un rantını Bodrum halkının kullanacağını söyleyen Aras, “1 Nisandan sonra Bodrum Belediyesi'nde sizlerden gizli kuş bile uçmayacak. Belediyenin hesabı kitabı yaptığı işler, meclis kararları sizlerin gözleri önünde cereyan edecek. Ben Bodrum Belediyesi için yerel yönetimde şeffaflık taahhütnamesi imzaladım. Halkın parasının nereye harcandığının hesabını bir bir vereceğiz.” şeklinde konuştu.

vatandaşın kulu kölesi olmanın nesi kötü?

Konuşmasının sonunda, Turgutreis seçim ofisinin açılışında söylediği bazı sözlerin art niyetli kişiler tarafından kesilip biçilerek sosyal medyada paylaşıldığını da söyleyen Ahmet Aras, “Benimle birlikte tüm belediye personelinin, vatandaşın kulu kölesi olacağını söyledim. Halkının kulu kölesi olmanın neresi kötü? Tüm belediye personeli benim kardeşlerim. Onlarla birlikte gece gündüz çalışıp, Bodrumu istediğimiz seviyeye getireceğiz. Bunun sözünü veriyorum” ifadelerini kullandı. Aras'ın konuşmasının ardından CHP'nin belediye meclis üyesi adayları tek tek sahneye çıkarak halkı selamladı.