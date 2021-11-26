Bodrum'da akıl almaz kaza

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazası görenleri şaşkına çevirdi. Virajı dönerken kamyonetin ön dingili ve tekerlekleri yolun ortasında kaldı, kamyon ise dere yatağına devrildi.

Kaza, akşam saatlerinde Bodrum istikametinden Turgutreis istikametine giden hafriyat yüklü kamyon Gürece Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde virajı dönerken bir andan kamyonetin ön dingili tekerleklerle beraber yerinden çıktı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden şoför E.S.'nin kullandığı 48 BT 756 plakalı kamyon dere yatağına yan devrildi. Kaza sonrası kamyon şoförü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Kamyonun seyir halindeyken ön tekerlerin ve dingilin kopması ise merak konusu oldu.