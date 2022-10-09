İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Bodrum'da alevli gece

Muğla’nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ağaçlık ve makilik alan zarar gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ağaçlık ve makilik alan zarar gördü.



Gece saat 02.00 sularında Gümüşlük Karakaya Mahallesi'nde ağaçlık ve makilik alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü, geniş bir alana yayıldı.


Yangında yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale etti.


Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. 5 dönüm ağaçlık ve makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma yapıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.