Bodrum'da alevli gece

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 5 dönüm ağaçlık ve makilik alan zarar gördü.

Gece saat 02.00 sularında Gümüşlük Karakaya Mahallesi'nde ağaçlık ve makilik alanda yangın başladı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle büyüdü, geniş bir alana yayıldı.

Yangında yerine Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere farklı noktalardan müdahale etti.

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu, yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları sabah saatlerine kadar sürdü. 5 dönüm ağaçlık ve makilik alanın zarar gördüğü yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma yapıldı.