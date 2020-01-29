Bodrum'da alım garantili üretim için ilk adım atıldı

Bodrum'da düzenlenen 1. Tarım Çalıştayı'nın sonuç bildirgesinde yer alan Belediye destekli üretici kooperatifleri için ilk adım atıldı. Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kuruluşu için ilk müracaat yapıldı.

Bodrum'da tarım ve turizm entegrasyonunu sağlamak amacıyla tarımsal kalkınma atağını başlatan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, yarımadanın bereketli topraklarında üreticiyi destekleyerek, tarım ekonomisini yeniden canlandırmak için gerekli inisiyatifleri harekete geçirdi.

2019 Aralık ayında Bodrum'da gerçekleştirilen 1. Tarım Çalıştayı'nın sonuç bildirgesini adım adım hayata geçiren Bodrum Belediyesi, Karaova bölgesinin tarımsal üretimini geliştirmek amacıyla başlattığı sürecin en önemli adımı olan kooperatifler konusunda İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri ile koordineli bir şekilde çalışmaya başladı. Mumcular'da kurulan Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantı sonunda, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için ilk müracaat yapıldı.

Tarımsal Hizmetler Müdürü Deniz Kırmızı ev sahipliğinde ve koordinesinde gerçekleşen toplantıya, İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin yanı sıra, Karaova bölgesi muhtarları, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurucu üyeleri Cesur Öncel, Erman Aras, Kemal Özyurt, Osman Oral ve bazı üreticiler katıldı. Toplantıda kooperatif kurucu üyelerinin belirlenmesi için gerekli kriterler, projeler ve yasal prosedürler konuşuldu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın onayının ardından resmi olarak hayata geçecek olan Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin ilk hedefleri arasında, yarımada genelini kapsayan üretim desteği, mandıra ve kurutma tesislerinin kurulmasıyla hayvansal ve bitkisel üretime geçilmesi gibi hususlar yer alıyor.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nden sorumlu Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'nin kurulması ile birlikte Bodrum'da alım garantili üretim sürecinin başlayacağını belirtti. Karaova'da üretilen ürünler için satış ofisleri kurulmasına destek vereceklerini kaydeden Başkan Aras, “Kırsalda üretilen ürünlerin kıyıda tüketimi konusunda Bodrum Otelciler Birliği-BODER ve diğer turizm meslek örgütleriyle işbirliği yapacağız. Bodrum'un üretim alanını genişleterek üretimi teşvik etmek amacıyla faaliyet gösterecek olan üretici kooperatifimiz, Ata tohumlarının çoğaltılarak dağıtımı konusunda da kamu kurumları ile koordineli bir şekilde çalışacak. Bodrum üretecek, Bodrum kazanacak” diye konuştu.

Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz da, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Karaova'da başlattığı eğitim ve üretim çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek “Bir taraftan üreticiye eğitim ve danışmanlık hizmeti verirken diğer yandan da katma değeri yüksek endüstriyel ürünlerin üretimini artırmak için Etrim'de başlattığımız projeyi yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Kalkınma Kooperatifimiz için resmi prosedürleri, önümüzdeki hafta tamamlayarak dosyaları İl Tarım Müdürlüğü'ne teslim edeceğiz. Böylece kuruluş süreci resmen başlamış olacak” dedi.