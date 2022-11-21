Bodrum'da başarılı olan sporcular, ödüllendirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 4 kategoride düzenlenen “Bodrun Ultra Maratonu”nda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törenle verildi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleri ile ilçede bu yıl 6'ncı kez düzenlenen BodRun Ultra Maratonu, 60K Ultra Maraton, 23K Short Trail, 10K Halikarnas Trail ve 6K Herodot Race kategorilerinde düzenlendi. Yarışa farklı ülkelerden sporcuları da olduğu yaklaşık 370 koşucu katıldı.

Yarışlar sonunda 6K Kategorisi Genel Klasmanda Tuncay Saraç erkeklerde, Esra Uzun ise kadınlarda birinciliği elde etti. 10K Halikarnas Trail Kategorisi Genel Klasmanda Mehmet Aydıngör erkeklerde, Fatma Taş kadınlarda bitiş çizgisini birincilik ile geçen koşucular oldu. 23K Short Trail Kategorisi Genel Klasmanda Ali Gözükara erkeklerde birinci olurken, kadınlarda Rusya uyruklu Natalia Gyurten birinciliği hak eden sporcu oldu. Yarışın en uzun ve zorlu parkuru 60K Kategorisi Genel Klasmanda erkeklerde Kamil İnak birinciliği elde ederken, kadınlarda Tülin Okyay birinci oldu.

Şehir merkezinin yanı sıra dağlık alanlarda patikalarda mücadele eden sporcular, zorlu parkuru tamamladı. Dereceye girenlere ödülleri Trafo Kafe'de düzenlenen törenle verildi.

60K kadınlar kategorisinin birincisi Tülin Okyay, ilk kez 60 kilometre koştuğunu ifade ederek şöyle dedi:

“Bu mesafeyi ilk kez koşuyorum. Tamamen keyif amaçlı, parkuru denemek, kendi sınırlarımı görmek için koştum. Hava çok güzel, arkadaşlık çok güzel. Mesafe biraz uzundu ama beni mesafeden ziyade taşlık zemin yordu. Denemiş oldum, kendimi gördüm. Biraz yorgunluk oldu ama bu mesafelere çıkmak kolay değil. 6 saatte koştum, bitirebilmek için temkinli gittim. Keyif aldım.”

60K erkekler kategorisinin birincisi Kamil Inak ise yarış parkurunun çok güzel olduğunu ifade ederek şunları dile getirdi:

“Bodrum'da bu şekilde koşmak bizim için değişik bir duygu oldu. Bizim için keyifli bir yarış oldu. Koşarken bazen yorulduğum, sıkıldığım zamanlar da oldu. Çünkü biraz hızlı koştum, yalnız kaldım.”