Bodrum'da bayram yoğunluğu devam ediyor

Kurban Bayramı tatilinde Bodrum'u tercih eden vatandaşlar bayramın 4'üncü günüde de sahilleri doldurdu. Turizmci Bülent Kaya, “Bayram yoğunluğunun tüm sezona boyunca sürebileceğini” ifade etti.

9 günlük Kurban bayramı tatili mesainin bitmesinin ardından vatandaşlar Bodrum'a akın etmeye başlamıştı. Arefe günün ise bu oran yüzde 90'lara kadar vardı. Giren araç sayısı yaklaşık 200 bini bulan Bodrum'da bayramın 1'inci günü ise kitlenen trafik yerinin sakinliğe bırakmıştı. Bodrum'da coşkulu bir bayram vatandaşlar sahillere akın etti. Sahillerde adım atacak yer kalmazken bayramın 4'üncü günde sahillerdeki hareketlilik devam ettiği görüldü. Bayram tatiline gelen vatandaşların Pazar sabah erken saatlerde geri dönecekleri öğrenildi. 1milyon'a yaklaşan nüfusun 750 binlere düşeceği ön görülüyor.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Turizmci Bülent Kaya, 9 günlük bayram tatili turizmciye can suyu olduğunu ifade ederek, “Bayram tatilinde rezervasyonlar düşük görünüyordu ama 9 günlük bayram tatili hareket başladı. Şu anda bayramın 4'üncü günü güzel bir hareketlilik var. Geçen senelere nazaran hareketlilik seviyesi biraz düşüklük görünüyor. 2. Konut sahipleri de Bodrum'a yerleşince nüfusta ciddi bir artış görüldü. Turistler de gelmeye başlayınca ciddi bir kalabalık görülüyor. Bu da çok uzun araç kuyrukları oluşturuyor. Çok karamsar olmak istemiyorum ama bu yıl sezon geçen senelere göre daha düşük geçecek diye düşünüyorum. Geçen senedeki yüzde yüz doluluk oranlarını yakalayamasak da yüzde 90 doluluk oranlarını yakalarız diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.