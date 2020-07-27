İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da beach cluplere baskın düzenlendi

Bodrum’da faaliyet gösteren beach clublarda polis ekiplerince eş zamanlı denetim gerçekleştirildi, işletmelere çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.

Bodrum'da faaliyet gösteren beach clublarda polis ekiplerince eş zamanlı denetim gerçekleştirildi, işletmelere çeşitli ihlallerden dolayı cezai işlem uygulandı.


Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'nden yaklaşık 100 personelle ilçede beach clup faaliyeti yürüten 5 ayrı işletmede eş zamanlı denetim yapıldı. 4 narkotik madde arama köpeğinin de destek verdiği denetimler, yaklaşık 2,5 saat sürdü.


Güvenlik güçlerinin denetim yaptığı 5 kulübe de çeşitli ihlallerden cezai işlem uygulandı. Ekiplerin yaptıkları denetimlerde işletmelerin çalışanların kimlik bildirimlerinin yapılmaması, canlı müzik belgesi bulunmadan müzik faaliyeti yapıldığı, mesul müdür ataması yapmamak, işletme ruhsatından farklı olarak bar olarak işletilmek, yaşı küçük şahıslara alkol servisi yapmak, istihdam edilen özel güvenlik görevlisi ile ilgili gerekli belgelerin bulunmaması, işletme sorumlusunun işletmede bulunmaması, TAPDK belgesinin olmaması gibi eksikliklerden dolayı cezai işlem uygulandığı öğrenildi.


Emniyet güçlerinin benzer işletmelerdeki denetimlerinin süreceği belirtildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.