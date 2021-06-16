Bodrum'da begonvil fidanı dağıtıldı

Bodrum Belediyesi'nin öncülüğünde, Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Gurubu'nun katkılarıyla, “Begonvil Kenti Bodrum Projesi” kapsamında çalışmalar sürüyor. Begonvil dikilmesinin teşvik edilmesi ve begonvil görünürlüğünün artırılmasını desteklemek amacıyla, Müskebi Pazar Yeri'nde begonvil fidanı dağıtımı gerçekleşti.

Pilot bölge olarak seçilen Müskebi Pazar Yeri'nde dağıtılan begonvil fidanlarına ilgi yoğun oldu. Begonvil fidanlarının halkla buluştuğu etkinlikte, fideler kısa sürede tükendi.

Bodrum Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Gurubu Üyesi Gürol İnan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İlk pilot çalışmayı Müskebi Pazar Yeri'nde gerçekleştirerek begonvilleri halkla buluşturduk. Bu bir pilot çalışmaydı, seneye daha kapsamlı bir çalışmayla, çok sayıda begonvil dağıtarak kentin daha çok güzelleşmesini, begonvil örtüsünün, Bodrum'un kent dokusunun içerisine iyice sinmesini sağlamayı amaçlıyoruz. Güzel bir etkinlik oldu, ilgi de oldukça yüksekti. İnşallah bu begonviller Bodrum'un her yerini sarar."

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise konuşmasında, "Begonvili, tıpkı Halikarnas Balıkçısı'nın hayal ettiği gibi kent dokumuzun ayrılmaz bir parçası haline getireceğiz. Projenin başlatıcısı olan Kent Konseyi Kent Estetiği Çalışma Grubu'ndan arkadaşlarımızla birlikte ilerliyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün ürettiği binlerce begonvil fidanı ile Bodrum'un her köşesini güzelleştirerek "Begonviller Kenti Bodrum" olarak tüm dünyaya tanınmayı amaçlıyoruz" dedi.

Proje kapsamında; 17 Haziran Perşembe Yalıkavak Pazar Yeri, 18 Haziran Cuma ise Bodrum Pazar Yeri'nde begonvil fidanı dağıtılacak.