Bodrum'da binlerce kişi yeni yıla Teoman'la girdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce kişi, yeni yıla Bodrum Belediye Meydanı'nda Teoman'ın şarkıları ile girdi.

Bodrum'da yılbaşı kutlamaları 5 gün öncesinde başladı. Her akşam Belediye Meydanı'nda düzenlenen konserlerde Zeynep Casalini ve Pınar Seli başta olmak üzere çeşitli sanatçılar ve DJ'ler sahne aldı. Yılbaşı günü de kutlamalar meydanda yapıldı. 75'i ilçe dışından olmak üzere toplam 450 kolluk kuvveti, yılbaşı gecesi ilçe genelinde güvenlik önlemleri aldı. Akşam saatlerinde DJ İlka Lichi'nin performansı ile başlayan kutlamada binlerce kişi çalan müzik eşliğinde eğlendi.

Teoman, hayranlarını coşturdu

2023'e 1 saat kala sahneye ünlü sanatçı Teoman çıktı. Söylediği şarkılarla meydanı dolduran vatandaşları coşturan Teoman, performansı ile beğeni topladı. Teoman'a çiçek takdim eden Bodrum Belediye Başkan Vekili Emel Çakaloğlu, herkesin yeni yılını kutladı. Konserin sonunda geri sayımla 2023 yılına girilirken meydanda büyük coşku vardı.