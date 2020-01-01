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Bodrum'da binlerce kişi yeni yılı coşkuyla kutladı

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde binlerce kişi coşku içinde yeni yılı kutladı.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde binlerce kişi coşku içinde yeni yılı kutladı.


Bodrum'da yılbaşı gecesi belediye meydanına binlerce kişi geldi. Rengarenk süslenen cadde ve sokaklarda dolaşan vatandaşlar 2020 saatler kala Bodrum Belediye meydanında toplandı. Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen yılbaşı konserinde sahneye Dj Suat Ateşdağlı çıktı. Binlerce kişiye canlı performans sergileyen ünlü DJ'in çaldığı şarkılarla coşan vatandaşlar hep bir ağızdan geri sayım yaptı. 2020 yılına girildiğinde ise vatandaşlar eğlencenin doruğuna ulaştı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise sahneye çıkarak meydanda toplanan vatandaşların yeni yılını kutladı.

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