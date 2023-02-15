Bodrum'da bir müteahhit gözaltına alındı

Kahramanmaraş'ta yaptığı binanın depremde yıkıldığı iddia edilen müteahhit, Muğla'nın Bodrum ilçesinde gözaltına alındı.

Deprem bölgesinde yıkılan ve hasarlı yapıların müteahhitleriyle ilgili soruşturmalar sürüyor. Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan binanın müteahhidi olduğu öğrenilen Ahmet S.'nin Bodrum'un Konacık Mahallesi'nde olduğu tespit edildi. Ahmet S., arkadaşının evinde Muğla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Ahmet S., sağlık kontrolünün ardından soruşturmanın yürütüldüğü Kahramanmaraş'a gönderildi.