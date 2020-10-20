İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da bir otelin terasında çıkan yangın korkuttu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin teras katında yangın çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bulunan bir otelin teras katında yangın çıktı. Restoran ve otellerin bulunduğu caddede çıkan yangın yürekleri ağza getirdi.


Marina caddesi olarak bilinen Neyzen Tevfik caddesinde bulunan bir butik otelin çatı katında henüz bedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler tüm çatıyı bir anda kapladı. Otelin altı ve cadde boyu bulunan restoran, kafe ve barlarda bulunan yerli ve yabancı turistler yangını korku dolu gözlerle izledi. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Tamamen küle dönen çatı katı kullanılmaz hale geldi.


Yangında ölen yada yaralanan olmazken büyük çapta maddi zarar olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.