Bodrum'da “Bizim Gızın Düğünü” etkinliği yapıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Yaşam Boyu Öğrenme etkinlikleri çerçevesinde Bodrum Halk Eğitim Merkezi tarafından hazırlanan “Bizim Gızın Düğünü”, renkli görüntülere sahne oldu.

Bodrum örf ve adetleri içerisinde önemli bir yer tutan yöresel düğün geleneğini tanıtmak ve yarınlara aktarma amacıyla oluşturulan Bodrum düğünün ilk ayağı olan “Bizim Gızın Ağırlığı”, etkinliği geçtiğimiz Mayıs ayında yapılmıştı.

Bodrum düğününün başlangıcı olan ağırlık merasiminin ardından yapılan “Kına Gecesi” ile “Düğün” etkinliği, 6 Ekim akşamı, Bodrum Kalesi'nde gerçekleştirildi. Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilen gösteride Bodrum Halk Eğitim Merkezi'nde halkoyunları eğitimi alan 120 kursiyer ile kurumda görevli 8 halkoyunları eğitmeni, yöresel sanatçılarının canlı müziği eşliğinde halkoyunları sergilediler. Bodrum yöresi oyunlarının yanı sıra Ege Bölgesi'nin farklı yörelerinden oyunlar da yer aldı. Etkinlik alanına atla gelen geline kına yakıldı.

Etkinlikte konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, “O kadar samimi, o kadar güzel gün yaşattılar ki gerçeğin ötesine geçme duygusunu inanılmaz bir şekilde yaşadık. Ben, kızını yeni evlendirmiş bir baba olarak o kuşağı bağlarkenki duyguyu tekrar yaşadım. Kimi anneliğini yaşadı. Kimi gelinliğini yaşadı. Bize değerlerimizi yaşattılar. Sevgili Atatürk diyor ki ‘Kültürünü yaşamayan milletler, esarete mahkumdur'. Atatürkümüzün ruhu şad olsun. Biz, esareti olmayacak çok güzel değerlere sahip bir milletiz”

Bodrum Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hayri Karagöl ise Bodrum'un kültürünü bu etkinliklerle yaşarmaya çalıştıklarını dile getirerek “30 Mayıs'ta ağırlık merasimini yapmıştık. Bugün kızımızı evlendiriyoruz. Böylece Bodrum'un geleneksel düğününü canlandırmaya çalıştık. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.