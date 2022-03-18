Bodrum'da cadde ortasındaki kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde akraba iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı olayla ilgili gözaltına alınan 12 kişiden 1'i tutuklandı, 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Dün akşam saatlerinde Gümbet Mahallesi'nde meydana gelen olayda bir süre önce Kars'tan Bodrum'a çalışmak için gelen ve aralarında bir süredir husumet bulunan 16 yaşındaki M.K. ile 17 yaşındaki F.K. isimli amca çocuğu iki gencin tartışmasının ardından akraba 2 grup, bıçak, taş, sopa ve sandalyelerle birbirine girmişti.

Gümbet Ayaz Caddesi'ni savaş alanına çeviren olayda Olayda Erhan K. ve Nejmettin K. bıçakla, Fesih K. ve Erkan K. darp edilerek yaralandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; tedavileri tamamlanan Fesih K. ve Erkan K. ile M.K., C.K., B.K., E.K. M.K., 17 yaşındaki F.K. ile akrabaları T.K, M.Z.K., A.K. ve 16 yaşındaki M.K. gözaltına alındı. Olayda kullanıldığı tespit edilen 2 bıçak ele geçirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hayati tehlikesi süren Erhan K.'yı bıçakladığını itiraf eden 17 yaşındaki F.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 11 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayda ağır şekilde yaralanan ve hayati tehlikesi devam eden Erhan K. ile Nejmettin K.'nın hastanedeki tedavileri sürüyor.