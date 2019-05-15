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Bodrum'da cadde ve sokaklar yenileniyor

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum’u güzelleştirmeye devam ediyor.

Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bodrum'u güzelleştirmeye devam ediyor. Bodrum'da yerli ve yabancı turistlerin en sık kullandığı caddelerden olan Osman Nuri Bilgin Caddesi üzerindeki kaldırımlar yenileniyor.


Eski kaldırımların sökülmesiyle başlayan çalışmalar sonrasında kaldırımlar traverten ile kaplanmaya başlandı. Bodrum'un yerel değerlerinden tarihi yel değirmenlerine çıkan ve turistlerin de sıkça kullandığı Osman Nuri Bilgin Caddesi'ndeki çalışmalar kapsamında 5 bin 200 metrekare traverten kaldırım döşemesi, 3 bin 900 metre traverten bordür taşı döşemesi ve bin 300 metre engelli yürüyüş yolu yapılacak. Çalışmaların mayıs ayı sonunda tamamlanması planlanıyor. Belediye Fen İşleri ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde kaldırım bakım ve onarım faaliyetlerini, turizm yoğunluklu bölgelerden başlamak üzere belirli bir program dahilinde sürdürecek.

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