Bodrum'da çalmadık kapı kalmayacak

Belediye personeli Bodrum'da kapı kapı dolaşarak vatandaşların şikayet ve taleplerini dinlemeye başladı. Bir diğer yenilik de Belediye ana hizmet binası girişine kurulan Çözüm Masası oldu.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın talimatıyla başlatılan uygulamada esnaf ve vatandaşların dilek, öneri ve şikayetleri dinlenerek gerekli birimlere bildiriliyor. Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından Turgutreis Mahallesi'nden başlatılan yeni uygulama, vatandaşları hem şaşırtıyor hem de mutlu ediyor.

Ekipler ilk etapta Tugrutreis Mahallesi'nde iki hafta içinde toplam 600 haneye ulaşarak, vatandaşla yüz yüze görüştü. Daha önce belirlenen program çerçevesinde kapı kapı dolaşarak vatandaşın sorunlarını dinleyen ekip üyeleri, öncelikle belediyenin o mahalle ve sokakta yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veriyor. Bölgedeki ev ve işyerlerini tek tek gezen Belediye personeli, şikayet ve talep formları doldurtarak, acil çözüm bekleyen durumları ilgili birimlere bildirerek çözüm sürecini başlatıyor. Diğer talepler ise raporlanarak Belediye'nin konu ile ilgili ekiplerine sunuluyor.

Günde ortalama 150 vatandaşın dinlendiği uygulama Turgutreis Mahallesi'nin ardından belirli bir program dahilinde tüm Bodrum Yarımadası'na yayılacak.

BODRUM'DA ÇÖZÜM MASASI KURULDU

Bodrum Belediyesi'nde hayata geçirilen bir diğer yenilik ise Çözüm Masası oldu. Belediye ana hizmet binası girişinde, vatandaşların taleplerinin dinleneceği ve sorunlarını iletebileceği Çözüm Masası kuruldu. Vatandaşlar ile Bodrum Belediyesi arasında bir köprü vazifesi görecek olan çözüm masası, belediyenin sorumluluk alanındaki iş ve işlemlerin en kısa sürede çözüme kavuşmasına da olanak sağlayacak. Belediyeye gelen ve hizmet alacağı birim konusunda yeterli bilgisi olmayan vatandaşlar için karşılama, danışma, rehberlik ve refakat hizmeti sunan Çözüm Masası personeli, vatandaşların talep ve şikayetlerine en kısa sürede cevap üretilmesi için diğer müdürlükleri de harekete geçiriyor.

Bodrum Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi personelinin görevlendirildiği Çözüm Masası ile sosyal belediyecilik anlayışını ve çözüm odaklı hizmeti fiilen hayata geçirmeyi amaçladıklarını söyleyen Başkan Aras, "Hedefimiz Bodrum'da yaşayan vatandaşlarımızın nezdinde güveniliri, beklentilerinin karşılandığı, güçlü bir belediye olgusunu oluşturmak. Bunun en kısa ve en hızlı şekilde hayata geçirilmesi için gayret sarf ediyoruz. Vatandaşlarımızın belediye içinde kapı kapı dolaşarak çare aramasının önüne geçecek ve belediyemize gelen herkesin buradan güler yüzle ayrılmasını sağlayacağız." dedi.