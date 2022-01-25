İhlas Haber Ajansı

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Bodrum'da can salındaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisinde göçmenleri Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.


Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gönderildi.


Dondurucu soğukta Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisinde kaderlerine terk edilen, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 13 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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