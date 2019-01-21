Bodrum'da çocuklar ‘Çizmeli Kedi'ye ilgi gösterdi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Bodrum Şubesi ilköğretim burslu çocukları ve aileleri, Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen çocuk oyunu Çizmeli Kedi'yi izledi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun "En iyi karne hediyesi Çizmeli Kedi" şeklinde anons ettiği çocuk oyununun bu kez izleyicileri, ÇYDD Bodrum Şubesi İlköğretim Burslu Çocukları oldu. ÇYDD yönetim kurulu ve eğitim komisyonu üyelerinin organize ederek Bodrum Belediyesinin de araç desteği verdiği organizasyonda, yaklaşık 75 çocuğun tiyatroyu izlemeleri sağlandı.

ÇYDD Bodrum Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Meral Saraçbaşı “Çağdaş eğitimin ancak bilimle sanatla gelişebileceğine ve tiyatronun bu alandaki gücüne hep inandım. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'na emek ve destek veren herkesi kutluyorum. Çocuklarımız ve ailelerine bu güzel günü yaşatan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Oyun bitiminde sahnede oyuncularla bir araya gelen çocuklar, beğenilerini ve heyecanlarını paylaştılar. Sanatçıların etrafını çeviren öğrenciler, birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.

2018 yılında kurulan ve genel sanat yönetmenliğini Hüseyin Akşen'in yaptığı Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun ilk çocuk oyunu Çizmeli Kedi, Duygu Cindoruk tarafından uyarlandı. Gülbin Yeşil'in yönettiği “Çizmeli Kedi”de; Oğulcan Çelik, Yerkan Kahraman, Cansın Yunt, Ziba Türk, Fatih Serdar Yılmaz ve Sertaç Aydın oynuyor.