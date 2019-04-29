Bodrum'da 'çöp saati' uygulaması başlıyor

Sokak ve caddelerde oluşan istenmeyen görüntüleri engellemek için 1 Mayıs 2019 tarihinden itibaren hayata geçirilecek uygulama kapsamında vatandaşlardan, çöplerini çöp kovası içinde ve ambalaj atıklarından ayrı olarak çıkartmaları isteniyor.

Buna göre, Bodrum merkez ve mahallelerinde çöp çıkartma saatleri belirlendi. "Temiz bir Bodrum için hep birlikte el ele" sloganıyla hayata geçirilen uygulama çerçevesinde, belirlenen saatler dışında çöp ve ambalaj atığı alınmayacak. Çöp saatleri dışında çöp ve ambalaj atığı bırakanlar için ise cezai işlem uygulanacak.

Bodrum'un her mahallesinde çöp ve ambalaj atığı çıkarma saatleri, Bodrum Belediyesi web sayfasından ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebilecek.