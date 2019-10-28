Bodrum Belediyesi, Cumhuriyet'in ilanının 96'ncı yıldönümünü coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Bodrum'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, bugün (28 Ekim Pazartesi) saat 13.00'da Belediye Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunma töreni ile başladı.

Kutlamalar, 29 Ekim 2019 Salı günü İlçe Stadı'nda gerçekleştirilecek programla devam edecek. Program saat 10.30'da başlayacak.

Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği fener alayı yürüyüşü, 29 Ekim Salı akşamı saat 19.00'da Milta Bodrum Marina önünden bando eşliğinde start alacak. Meşale ve bayraklarla gerçekleştirilecek fener alayının ardından saatler 20.30'u gösterdiğinde Belediye Meydanı'nda Suzan Kardeş sahne alacak.

Bodrum'un 100 Yılı belgeseli

Bodrum'daki Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Herodot Kültür Merkezi'nde Nebil Özgentürk imzalı “Bodrum'un 100 Yılı” belgeseli de ücretsiz olarak sergilenecek. STS Bodrum Okul Gemisi'nin Ege'den Karadeniz'e 100. Yılda Gazi'nin İzinde yolculuğunu ve “Kuruluş'la, Kurtuluş'la, Cumhuriyet'le” Bodrum'un tarihini anlatan belgesel yapımın gösterimi saat 18.30'da başlayacak.