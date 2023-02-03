Bodrum'da denizde bir anda beliren hortumun ardından dolu ve sağanak bastırdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, öğle saatlerinde denizde bir anda oluşan hortumun ardından bastıran dolu ve sağanak yağmur hayatı felç etti.

Sabah saatlerinde sıcak havanın etkisinde olan Bodrum, ardından kara bulutlarla kaplandı. Yalıkavak, Bitez ve Gümbet sahil açıklarında hortumlar görünmeye başladı. Ardından bastıran doluyla ilçe beyaza bürünürken, dolunun yerini sağanak yağmura bırakması ile birlikte caddeler göle döndü. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü teyakkuza geçti.