Bodrum'da denizin rengi değişti, fırtınanın hızı 70 kilometreye ulaştı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış yerini fırtınaya bıraktı. Yağmur suları nedeniyle denizin rengi ise kahverengi oldu.

Bodrum'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına nedeniyle Kumbahçe sahilinde dalga boyu 2 metreyi aştı. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bodrum-Datça feribot seferleri iptal edilirken, İlçedeki Uluslararası Optimist Yarışları'nın bugünkü etabı da fırtına nedeniyle yapılamadı. Sabah yağan yağmur ise denizin rengini değiştirdi. Masmavi deniz bir anda kahverengine döndü.

Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, fırtınanın akşam saatlerine kadar etkili olacağı öğrenildi.