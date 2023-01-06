Bodrum'da develi kortej yürüyüşü renkli görüntüler oluşturdu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde pazar günü yapılacak geleneksel deve güreşleri öncesinde yaklaşık 20 deve ile kortej yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşte renkli görüntüler oluştu.

Kızılağaç Mahallesi'ndeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'nda her yıl geleneksel olarak düzenlenen Deve Güreşi Festivali, bu yıl 8 Ocak Pazar günü yapılacak. Bodrum Belediyesi Eğitim A.Ş.'nin ev sahipliğinde Ege, Marmara ve Akdeniz bölgelerinden çok sayıda devenin güreşeceği festival öncesinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yaklaşık 20 deve, bakıcıları eşliğinde davul zurnalarla eski Bodrum Otogarı'ndan Cevat Şakir Caddesi'ndeki İskele Meydanı'na kadar yürüdü. Kortej esnasında vatandaşlar ve turistler develere yoğun ilgi göstererek, bol bol fotoğraflarını çekti. Pazar günü yapılacak şenlikte 100'den fazla devenin güreşeceği bildirildi.