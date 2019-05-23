Bodrum'da Dünya Çevre Günü festival havasında kutlanacak

Bodrum Belediyesi, Dünya Çevre Günü'nde çevre dostlarını buluşturacak etkinliklere imza atıyor. 25-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikler 25 Mayıs Cumartesi günü Nurol Kültür Merkezi'ndeki "Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali" ile başlayacak.

Bodrum Belediyesi öncülüğünde, Muğla Büyükşehir Belediyesi, doğaya emek veren tüm sivil toplum kuruluşları, vakıf ve toplulukların da katılımıyla gerçekleştirilecek Dünya Çevre Günü etkinlikleri film, tiyatro ve konser gösterimleri ile sergi ve söyleşilerle dolu dolu geçecek.

İlk söyleşi, 26 Mayıs Pazar günü Nurol Kültür Merkezi'nde Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek. Taner Mercan'ın konuşmacı olarak katılacağı "Tarım" konulu söyleşi saat 18:00'de başlayacak. 27 Mayıs Pazartesi günü saat 16:00'da Nurol Kültür Merkezi'nde bu kez MBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Aylin Giray "Çevre" konulu bir söyleşi verecek.

Bodrum Belediye Başkanlığı, Dünya Çevre Günü etkinlikleri 29 Mayıs Çarşamba günü Kumbahçe Meydanı'nda devam edecek. Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından hazırlanan "Çevre Kirliliği-Temiz Çevre, Mutlu Gelecek" temalı tiyatro gösterisi saat 10:45'te sahnelenecek. Kumbahçe Meydanı'nda saat 10:00'da atık malzemelerden yapılmış bir kıyafet defilesi gerçekleştirilecek. Saat 11.15-15.15 arasında Kader AKTÜ ile atı malzemelerden üç boyutlu heykel yapımı atölyesi yapılacak. "Denize En Çok Mavi Yakışır" isimli fotoğraf sergisi ise 10:00-17:00 saatleri arasında gezilebilecek.

Sivil toplum kuruluşları, vakıf ve Belediye ile anlaşmalı lisanslı atık firmaları, gün boyu belediye stantlarında bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirecek. Bunlar arasında, "Küçük Ölçekli Kompost Eğitimi", "Doğal Bitkiler ile Zararlı Mücadelesi Eğitimi", "Şifalı Otlardan Merhem Yapımı", "Çekirdeksiz Domates Gösterisi Mantarlar Oyunu" gibi atölyeler yer alacak.

Zortul Çocuk Grubu'nun "Doğa Şenliği" de 29 Mayıs Çarşamba günü saat 13.45'te yine Kumbahçe Meydanı'nda görülebilecek.

Etkinlikler, 30 Mayıs Perşembe günü, Paşatarlası'nda plaj temizliği ile devam edecek. Temizlik saat 10:00'da başlayacak. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Enerjinin Etkin Kullanımı ve Yenilenebilir Enerji" paneli ise Nurol Kültür Merkezi'nde 11:00-13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri, 30 Mayıs Perşembe günü Nurol Kültür Merkezi'ndeki MBB konseri ile sona erecek. 13:00-14:00 saatleri arasındaki konser tüm halka açık olacak.