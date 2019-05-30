Bodrum'da Dünya Çevre Günü kutlandı

Dünya Çevre Günü, Bodrum Belediye Başkanlığı'nın düzenlediği çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Birleşmiş Milletler kararıyla her yıl 5 Haziran günü kutlanan “Dünya Çevre Günü” bu yıl Bodrum Belediyesi'nin de katkılarıyla şenlik havasında geçti. Çevre konusundaki duyarlılığın artırılması ve farkındalık yaratılması amacıyla düzenlenen organizasyonlara Bodrum Belediyesi ev sahipliği yaptı. Ramazan Bayramı dolayısıyla 25-30 Mayıs tarihlerine alınan kutlamalar, Kumbahçe Meydanı'ndaki etkinlik alanında festivale dönüştü. Bodrum Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün organizasyonuna Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı da destek verdi.

Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ile başlayan Dünya Çevre Günü etkinlikleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ile Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlarının katıldığı panellerle devam etti. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Ummahan Yurt'un da katıldığı program, sanatçı Mihriban Er'in sunuculuğunda, Saliha-Veysel Oktay İlk ve Ortaokul öğrencilerinin defilesi ile başladı. Atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetleri sergileyen öğrenciler, vatandaşlardan büyük alkış aldı. Çuvaldan pantolon, çöp poşetinden pelerin, gazoz kapaklarından taç ve atık malzemelerden yapılan kıyafetlerin sergilenmesinin ardından, Heykeltıraş Kader Aktü ve öğrencilerinin katılımıyla atık malzemelerden üç boyutlu balık heykeli performansı gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen "Çevre Kirliliği-Temiz Çevre Mutlu Gelecek" temalı kısa oyun izleyicilerden tam not aldı. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarının stant açtığı Kumbahçe Meydanı, sabah saatlerinden itibaren hem Bodrumluların hem de tatil amacıyla gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Günün anlam ve önemi dolayısıyla etkinliğe katılan vatandaşlara Bodrum Belediyesi ile Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlatılan bez alışveriş torbaları ve yaklaşık 2 bin adet Çin Kadifesi çiçeği dağıtıldı. Etkinlik alanında açılan "Denize En Çok Mavi Yakışır" fotoğraf sergisi de gün boyu ziyaret edildi.

Dünya Çevre Günü etkinlikleri bugün Paşatarlası-Kumbahçe bölgesinde gerçekleştirilecek deniz dibi temizliği ve ardından Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Yenilenebilir Enerji Paneli ile devam edecek. Kutlamalar, Şubadap çocuk konserinin ardından sona erecek.