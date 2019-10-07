Bodrum'da düzensiz göçmen operasyonu

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 11 düzensiz göçmen ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Bodrum ilçesi Kargı Adası açıklarında, lastik bot ile yurt dışına çıkmaya çalışan 3 Gabon, 3 Güney Afrika, 1 Nijerya, 1 Sudan, 1 Filistin, 1 Togo ve 1 Çad uyruklu 11 düzensiz göçmen Güney Ege'de görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından yakalandı. Yakalanan göçmenler işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanı'na götürüldü.