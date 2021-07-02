Bodrum'da eğlence mekanları yasakların kalkmasıyla doldu taştı

Eğlencenin kalbi Bodrum'da da açılan eğlence mekanlarına yerli ve yabancı turistler akın etti.

Meşhur Bodrum geceleri yasakların kalktığı ilk günde kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı. İlk günden yoğunluk yaşanan Gümbet Barlar sokağında kapasitelerinin yarısı kadar turist aldı. Eğlence mekanı girişlerinde ateş ölçerlere duran çalışanlar içeri girenlerin teker teker ateşini ölçüp maskesi olmayanlara maske verdi. Eğlenceyi özleyen vatandaşlar ve yabancı turistler gönüllerince eğlendi. Kapılarını normalde gece 23:00'da açan ve sabah saat 05:00'a kadar devam eden eğlence saati değişti. Gece kulüpleri yeni normalleşmeyle birlikte akşam 20:00'da müşteri almaya başladı. 21:00'da başlayan eğlence 24:00'a kadar sürdü.

Öte yandan Bodrum merkezde de yaşanan hareketlilik gözlerden kaçmadı. Restoranlar, kafeler vatandaşlar ve yabancı turistlerle doldu taştı. Bodrum çarşısına yeniden hareketlilik geldi.