Bodrum'da elektrik akımına kapılan 3 baykuştan ikisi telef oldu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tünedikleri elektrik telinde akıma kapılan 3 baykuştan ikisi telef oldu.

Gece saatlerinde Bitez Mahallesi Pınarlı Caddesi 2109 Sokak'ta elektrik teline tüneyen 3 baykuş, elektrik akımına kapılıp yere düştü. Sesi duyan vatandaşlar, yaralı baykuşların yardımına koştu. Baykuşlardan biri şoku atlattıktan sonra uçarak bölgeden uzaklaştı. Akıma kapılan baykuş kısa süre sonra olay yerinde telef olurken, diğeri vatandaşlarca veterinere götürüldü. Burada tedavi altına alınan baykuşun da kurtarılamadığı öğrenildi.

Baykuşların yardımına koşan bölge sakinleri, “Bu hayvanlar elektrik akımına nasıl kapıldılar bilmiyoruz. Biri hemen olay yerinde öldü, bir tanesi kendisine geldikten sonra uçup gitti. 3'üncü baykuşu veterinere götürdük fakat kurtarılamadı. Zaten akımdan dolayı ağır yaralılardı, pençeleri ve tüyleri yanıktı” dedi.