Bodrum'da Eylül sıcağı kavurdu

Bodrum'da Eylül ayının son zamanları yaşanırken, sıcak havayı fırsat bilen yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti.

Sonbaharın gelmesi ile birlikte birçok şehirde hava sıcaklıkları düşmesine rağmen Bodrum'da hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İlçede hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 24 dereceye kadar yükseldi. Az sayıda yerli turist tatil yaparken, yabancı turistlerde ise artış görüldü. Denize girenlerin yanı sıra Bodrum Kalesi, Antik Tiyatro ve Myndos kapısını da gezen turistler sıcak havanın tadını doyasıya yaşadı

Turizm sezonunun çok iyi geçtiğini söyleyen Karaderili şirketler grubuna bağlı Mio Bianco Genel Müdürü Nihat Terzi, “Bodrum'da yaz sezonu geçen seneye göre daha iyi geçti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy geçen sene yaptığı açıklamalarla biz turizmcilere ışık tutmuştu. Bakanımızın söylemleri doğrultusunda hedeflerimizi yükselterek devam ettik. Sezonun kapanmasına 1 ay kalmasına rağmen biz halen doluluk oranlarımız çok güzel. 2020 kontratlarını yapmaya başladık hatta bitmek üzere şu anda. 2015 sezonunu 2020'de tekrar yakalayacağız. Sarı yaz Eylül ayı Bodrum için en güzel dönem. Deniz inanılmaz bir güzellikte. Herkesi Bodrum'a bekliyoruz” dedi.

"Bodrum çok uluslu yapıya döndü"

Haping Sea Garden Oteli Genel Müdür Yardımcısı İlker Adaş ise turizmin Bodrum'da çok uluslu bir yapıya döndüğünü ifade ederek, “Son 3 yılda farklı olarak bu yıl tekrar çok uluslu bir yapıya döndük. Başta Almanlar, İtalyanlar belli bir oranda Rus misafirlerimiz, Hollandalı misafirlerimizle güzel bir sezon geçirdik. Otelimiz yüzde yüz oranında dolu. Sarı yazın da etkisiyle ekim ayı da bu şekilde devam eder. Bu anlamda bereketli bir yıl yaşıyoruz. Sarı yaz geldiği zaman Ağustos'un Eylül'den de çok bir farkı yok. Deniz suyu sıcaklığı 24, 25 derece civarında oluyor. Akşamları ılık bir rüzgar oluyor. Tatil yapılacak en güzel aylardan biri bu sarı yaz” şeklinde konuştu.