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Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü

Bodrum’da şiddetli yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları, karayoluna düşerek seyir halindeki kamyonete çarptı.

Bodrum'da şiddetli yağışla birlikte yamaçtan kopan kaya parçaları, karayoluna düşerek seyir halindeki kamyonete çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada araç sürücüsü şans eseri yara almadan kurtuldu.


Bodrum - Turgutreis karayolu Akçaalan Mahallesinde yağmurun etkisiyle yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Yüzlerce kilo ağırlığındaki kaya parçası o esnada bölgeden geçen Hasan Uygun'un kullandığı kamyonete çarptı. Araç sürücücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı. Durumun ihbar edilmesiyle bölgeye polis, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.


Trafiğe kapanan karayolunda polis ve jandarma güvenlik önlemleri alırken, belediye ekipleri de kayaların düştüğü yolda temizleme çalışması yaptı. Trafik, akışı bir süre ara yollardan sağlandı.


Karayolundaki yapılacak çalışmanın ardından trafik akışının normale döndürüleceği bildirildi.

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