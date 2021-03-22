Bodrum'da facianın eşiğinden dönüldü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde rampa çıkarken geri geri giden tır kaldırıma çıkarak durabildi. Kaza sonrası yol trafik akışına tamamen kapandı.

Edinilen bilgiye göre, bugün öğle saatlerinde Bodrum'dan Turgutreis istikametine giden ve paletli bir iş makinesi taşıyan tır, Gümbet Kavşağı'ndan Jandarma Kavşağı'na doğru ilerlediği sırada, şoförün iddiasına göre aks kırılması sonucu bir anda durup geri geri gitmeye başladı. Manevralar yaparak geri geri giden tır, kaldırıma çıkarak dururken, yol trafik akışına kapandı, uzun araç kuyrukları oluştu. Tırın kaldırıma çıkarak durması büyük şans olarak değerlendirildi. ismi öğrenilemeyen Tır sürücüsü ise olayı ucuz atlattıklarını ifade ederek, “İyi kurtardık. Allah yüzümüze baktı. Kaldırıma vurduk, faciayı önledik. Aks kırdı araç. Aks kırdığından dolayı da kaçırdık aracı geriye” şeklinde konuştu. Olay sonrası polis ekiplerince yolda güvenlik önlemleri alınarak trafik akışı ara yollardan sağlandı. Bölgeye getirilen kamyonla Tır yoldan çekilerek yol trafiğe açıldı.