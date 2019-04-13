Bodrum'da fen işleri ekipleri çalışmalara devam ediyor

Turizm sezonu öncesinde planlı olarak gerçekleştirilen bakım onarım ve asfalt çalışmaları sürerken, oluşturulan acil müdahale ekipleri de aciliyeti olan yerlerin sorunlarına hızlı bir şekilde müdahale ediyor.

Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'nde çevre düzenleme çalışması, Çarşı Mahallesi Mazgal Kaldırım ve Düzenleme Çalışması, Bitez Mahallesi Kocataş Caddesi'nde yol kaldırım çalışması, Pınarlı Caddesi'nde yol düzeltme çalışması, Turgutreis Mahallesi'nde Şevket Sabancı Caddesi yürüyüş yolu parke taş tamiratı, Dirmil Mahallesi 171. sokakta parke çalışması, Farilya Mahallesi'nde Cami Sokak yol çalışması ve betonlama, Geriş Mahallesi'nde Gümüşkaya Sitesi imar yolu taş duvar çalışması ve Küçükbük Mahallesi'nde de yol tesfiye çalışması gerçekleştirildi.

Ekipler her bölgede çalışmalara devam ederken, Yalıkavak Mahallesi 58. Sokak'ta yol temizlik çalışması, Koray Yılmaz İş Merkezi önünde parke tamirat çalışması, Gündoğan Mahallesi sahil yürüyüş yolunda parke tamiratı, Kızılağaç Mahallesi Şen Avcılar Sokak'ta parke tamiratı, Kayırlı Sokak'ta yol beton tamiratı, Çiftlik Mahallesi Hacıoğulları Caddesi'nde parke tamiratı, Kargıcak Koyu yoluna düzenleme ve toprak serimi, Karaova Mahallesi 122. sokakta parke tamiratı ve Mazı Mahallesi feslikan yayla yolu üzerinde düzenleme çalışmaları yapıldı.

Acil Müdahale Birimi ekipleri ise Bodrum Yokuşbaşı Mahallesi İbrahim Gökbel Caddesi parke çalışması ve Dereköy Mahallesi Muhtarlığı Kır Düğün Salonunda sıva çalışması gerçekleştirdi.

İş Makinaları Birimi, Bodrum merkezde Cevat Şakir Mahallesi 1501 Sokak, Kerevit Sokak, Gümbet Mahallesi Cevat Şakir Caddesi, Konacık Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi, Konacık Mahallesi Gazderesi Caddesi, Konacık Mahallesi Gazderesi Sanayi Çevresi ve Ortakent Mahallesi Midtown Alışveriş Merkezi Anayol Çıkışı'nde asfalt tamirat çalışmaları gerçekleştirdi.