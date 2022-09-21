Bodrum'da FETÖ operasyonu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alınan 3 FETÖ şüphelisinden 2'si, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla Kaçakçılık ve Organize suçlarla Şube Müdürlüğü Bodrum Büro Amirliği ekipleri, Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından son bir ay içerisinde yapılan operasyonlarda İ.A, A.S, B.Ç, A,K, O.U, Ö.K, H.B, A.E, Y.T, E.A, M.A.Ö, E.Ö, S.G, M.G, S.K, F.M.D isimli 16 şahıs, FETÖ üyesi oldukları suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Son olarak FETÖ/PDY terör örgütü mensubu oldukları ifade edilen şahısların Yunanistan'a kaçacağı yönünde yapılan ihbar üzerine başlatılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylece Bodrum KOM ekiplerinin son bir ayda yaptığı operasyonda tutuklanan şüpheli sayısı 18'yükseldi.