Bodrum'da fırtına bekleniyor

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında bugün fırtına bekleniyor.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, “Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre; Bodrum açıklarında rüzgarın öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği beklenmektedir. Başta denizciler ve balıkçılar olmak üzere meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir” denildi.