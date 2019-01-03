İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bodrum'da fırtına ve yağmur etkili oluyor

MUĞLA (İHA) – Muğla’nın Bodrum ilçesinde gökyüzünü aniden kaplayan kara bulutlar fırtına ve sağanak yağmuru getirdi.

MUĞLA (İHA) – Muğla'nın Bodrum ilçesinde gökyüzünü aniden kaplayan kara bulutlar fırtına ve sağanak yağmuru getirdi.


Bodrum'da aniden çıkan kara bulutlar gündüzü geceye çevirdi. Bir anda bastıran fırtına ve sağanak yağmur ise hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınayla beraber gelen yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Zaman zaman şiddetinin arttıran yağmur, yollarda küçük çaplı su birikintileri oluşturdu. Güneyli yönlerden esen rüzgar da öğleden sonra şiddetini daha da arttırdı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan fırtınayla birlikte büyük dalgalar ilçenin güney kıyılarını dövdü. Paşatarlası'nda bağlı bulunan bir tekne ise karaya oturdu. Gün boyunca 11 kilogram yağışın düştüğü ilçenin bazı kıyılarında denizin rengi değişerek kahverengiye döndü. İlçenin bazı noktalarında ise elektrik kesintileri yaşandı. Elektriklerin kesildiği yerlerde ekiplerin çalışma başlattığı bildirildi. Sağanak yağışın, Cuma ve Cumartesi günü de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.